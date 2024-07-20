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Sultangazi'de çilingir yardımıyla evine giren daire sahibine kiracı şoku

Sultangazi'de çilingir yardımıyla evine giren daire sahibine kiracı şoku

İHA
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Giriş: 20.07.2024 18:12
Sultangazi'de kiracısı olduğu daireden "mahkemem var adres değişikliği yapamamam" bahanesiyle bir türlü çıkmayan yabancı uyruklu kiracı, ise evi harabeye çevirerek 250 bin lira zarar verip kayıplara karıştı.
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