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Sultangazi'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıdan yeni güvenlik kamerası görüntüleri

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Giriş: 23.12.2023 19:33
Sultangazi'de kız arkadaşını karşılamak için otelden çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan hayatını kaybetmişti. Özdoğan'ın otomatik silahla saldırıya uğradığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Sultangazi'deki silahlı saldırıdan yeni görüntü
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