Sultangazi'de bir garip olay...

Sultangazi’de bir otoparkın girişine her gece dökülen pilav otopark sahibi canından bezdirdi. Pilavı dökeni uyarmaktan bıkan otopark işletmecisi çareyi tabela dikmekte buldu. Sultangazi Uğurmumcu Mahallesinde 3 aydır bir otoparkın girişine hayvanlar için bırakılan pilav iş yeri çalışanlarını ve sahibini canından bezdirdi. Bundan dolayı firma çalışanları olayın önüne geçmek için otopark girişine "Lütfen bahçeye yemek ve çöp atmayınız" yazılı tabela dikti. “Biz temizlemekten bıktık ancak bu arkadaş dökmekten bıkmadı.” Zafer Er isimli vatandaş "3 aydır sürekli olarak buraya pilav döküyorlar ve buradan gelip geçerken leş gibi kokuyor. İş yerindeki arkadaşlar sürekli olarak temizliyorlar. Yazıda yazdılar ama hala dökmeye devam ediyorlar. Burada yiyecek hayvanda yok ama niye döküyorlar ve ne yapmak istiyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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