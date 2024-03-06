Sultangazi’de bir evden 7 kamyon çöp çıktı

Sultangazi'de iddiaya göre, hasta bir kadına bakan bakıcı, 5 yıldır topladığı çöpleri evde biriktirdi. Kötü koku nedeniyle apartman sakinlerinin canını bezdirdiği olayda ihbar üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasında evden 7 kamyon çöp çıktı.