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Sultangazi'de bir evden 7 kamyon çöp çıktı

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Giriş: 06.03.2024 12:35
Sultangazi'de iddiaya göre, hasta bir kadına bakan bakıcı, 5 yıldır topladığı çöpleri evde biriktirdi. Kötü koku nedeniyle apartman sakinlerinin canını bezdirdiği olayda ihbar üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasında evden 7 kamyon çöp çıktı.
Sultangazi’de bir evden 7 kamyon çöp çıktı
Sultangazi'de bir evden 7 kamyon çöp çıktı
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