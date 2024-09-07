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Sultangazi'de bina girişinde patlayan elektrik panosu paniğe neden oldu

Sultangazi'de bina girişinde patlayan elektrik panosu paniğe neden oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 16:21
Güncelleme:07.09.2024 16:22
Sultangazi'de bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü. Yaşanan olayda kimse yaralanmaz iken çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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