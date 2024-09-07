07 Eylül 2024, Cumartesi
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Sultangazi'de bina girişinde patlayan elektrik panosu paniğe neden oldu
Sultangazi'de bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü. Yaşanan olayda kimse yaralanmaz iken çevrede bulunan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.