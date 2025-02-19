19 Şubat 2025, Çarşamba
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Sultangazi'de araçlar kara gömüldü! Vatandaşları otomobili böyle kurtarmaya çalıştı
İstanbul Sultangazi'de etkili olan kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Park halindeki araçlar ise karla kaplandı. Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın ise, kara gömüldüğü görüldü. Otomobil karın içinden çıkamayınca çevredeki vatandaşlar, yardıma koştu. Elbirliğiyle aracı iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.