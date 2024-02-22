22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sultangazi'de 2 çocuk, 3 öğrenciyi gasp etmeye çalıştı: O anlar kamerada

Sultangazi'de 2 çocuk, 3 öğrenciyi gasp etmeye çalıştı: O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 13:09
Güncelleme:22.02.2024 14:33
Sultangazi'de okul çıkışı kaldırımdan yürüyerek evlerine giden 3 öğrenci, 2 çocuk tarafından gasp edilmek istendi. Duruma camdan görüp fark eden esnaf olaya müdahale ederken, 2 çocuk şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
10 ilde düğmeye basıldı!
10 ilde düğmeye basıldı!
Cüzdan buldu! Otobüsü takip etti
Cüzdan buldu! Otobüsü takip etti
Sultangazi’de 2 çocuk, 3 öğrenciyi gasp etmeye çalıştı
Sultangazi'de 2 çocuk, 3 öğrenciyi gasp etmeye çalıştı
Şükrü Genç CHP yönetimini topa tuttu
Şükrü Genç CHP yönetimini topa tuttu
7 katlı bina böyle çöktü
7 katlı bina böyle çöktü
Tokat’ta sandalyeli kavga kamerada
Tokat’ta sandalyeli kavga kamerada
Okan Buruk’tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar!
Okan Buruk'tan Prag maçı öncesi kritik açıklamalar!
Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi
Dünyanın en büyük yılan türü keşfedildi
Kocaeli’de can pazarı!
Kocaeli'de can pazarı!
Okula yorgun mermi isabet etti!
Okula yorgun mermi isabet etti!
Sahneye alkollü çıkan Nev’e tepki yağdı!
Sahneye alkollü çıkan Nev'e tepki yağdı!
“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!
“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!
Daha Fazla Video Göster