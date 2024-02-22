Sultangazi'de 2 çocuk, 3 öğrenciyi gasp etmeye çalıştı: O anlar kamerada

Sultangazi'de okul çıkışı kaldırımdan yürüyerek evlerine giden 3 öğrenci, 2 çocuk tarafından gasp edilmek istendi. Duruma camdan görüp fark eden esnaf olaya müdahale ederken, 2 çocuk şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.