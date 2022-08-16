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Sultanbeyli’de yolcu dolu İETT otobüsü kayarak kaldırıma çıktı! Korku dolu anlar kamerada

İHA
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Giriş: 16.08.2022 11:19
Sultanbeyli’de içi yolcu dolu İETT otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak ters dönüp kaldırıma çıktı. Yüreklerin ağza geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İETT otobüsü kayarak kaldırıma çıktı!
İETT otobüsü kayarak kaldırıma çıktı!
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