07 Ocak 2024, Pazar
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Sultanbeyli'de uyuşturucusu satıcısı yakalanma anı kamerada!
Sultanbeyli'de otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Şüphelinin aracından inip koşarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.