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Sultanbeyli'de uyuşturucusu satıcısı yakalanma anı kamerada!

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Giriş: 07.01.2024 13:11
Sultanbeyli'de otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Şüphelinin aracından inip koşarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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