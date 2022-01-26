Sultanbeyli’de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü

Sultanbeyli’de şizofren olduğu iddia edilen bir şahıs, aynı evde yaşadığı annesinin boğazını bıçakla keserek öldürdü. Şahıs, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olay saat 09.00 sıralarında Sultanbeyli'de Fatih Mahallesinde yaşandı. Şizofren olduğu iddia edilen Orhan Oruç Güney, aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz Güney'i henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazından keserek öldürdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay sırasında şahsın babasının işte olduğu ve şahsın daha önce de şizofreni nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.