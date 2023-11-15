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Sultanbeyli'de silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı

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Giriş: 15.11.2023 14:29
Sultanbeyli'de araziden silah sesi geldiği yönünde ihbar alan polis, bölgede drone ile yaptıkları taramada 3 kişinin pompalı tüfekle ateş ettiğini gördü. Silahla ateş ettiği belirlenen O.K. gözaltına alındı.
Silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı
Silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı
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