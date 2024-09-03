03 Eylül 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sultanbeyli'de pazarda dehşet anları! Havaya ateş açtı
Sultanbeyli'de kapalı semt pazarında korku dolu dakikalar yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Yumrukların, tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bir şahıs belinden çıkardığı silahla rastgele ateş açtı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.