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Sultanbeyli'de pazarda dehşet anları! Havaya ateş açtı

Sultanbeyli'de pazarda dehşet anları! Havaya ateş açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 01:13
Sultanbeyli'de kapalı semt pazarında korku dolu dakikalar yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Yumrukların, tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bir şahıs belinden çıkardığı silahla rastgele ateş açtı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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