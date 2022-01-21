Sultanbeyli’de otobüs şoförü darbedildi o anlar kamerada

Sultanbeyli’de de panelvan araçtaki 5 kişi, aracın aynasına çarpan otobüsün şoförünü darp ederek hastanelik etti. Otobüs şoförü olay sonrası kendisini darp eden 5 kişiden şikayetçi oldu.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11ÜS sefer numaralı otobüsün şoförü Fatih Bulvarı'nda bir panelvanın aynasına çarptı. Çarpma sonucu çıkan tartışmada panelvandaki 5 kişi, otobüs şoförüne saldırarak, darbetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Otobüs şoförünün darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay sonrası yaralanan otobüs şoförü, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu. Tedavisinin ardından Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne giden otobüs şoförü, kendisini darbeden 5 kişiden şikayetçi oldu.