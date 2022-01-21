21 Ocak 2022, Cuma
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Sultanbeyli’de otobüs şoförü darbedildi o anlar kamerada
Sultanbeyli’de de panelvan araçtaki 5 kişi, aracın aynasına çarpan otobüsün şoförünü darp ederek hastanelik etti. Otobüs şoförü olay sonrası kendisini darp eden 5 kişiden şikayetçi oldu. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 11ÜS sefer numaralı otobüsün şoförü Fatih Bulvarı'nda bir panelvanın aynasına çarptı. Çarpma sonucu çıkan tartışmada panelvandaki 5 kişi, otobüs şoförüne saldırarak, darbetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Otobüs şoförünün darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, 5 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay sonrası yaralanan otobüs şoförü, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu. Tedavisinin ardından Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne giden otobüs şoförü, kendisini darbeden 5 kişiden şikayetçi oldu.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, 5 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay sonrası yaralanan otobüs şoförü, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu. Tedavisinin ardından Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne giden otobüs şoförü, kendisini darbeden 5 kişiden şikayetçi oldu.