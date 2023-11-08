Sultanbeyli'de çarptığı otomobil sürücüsünü arkadaşlarını çağırıp darbetti, silah çekti

Sultanbeyli'de Ahmet Akçakoca'nın park halindeki otomobiline, başka bir otomobil hafifçe çarptı. İddiaya göre, Akçakoca aracına bakarak diğer sürücüye 'Bir şey yok, önemli değil' diyerek dükkanına girdi. Olay yerinden ayrılan sürücü ise bir süre sonra arkadaşlarını da alıp gelerek Akçakoca'ya 'kardeşim gel zararını karşılayayım' diye seslendi. Dükkândan dışarı çıkan Akçakoca yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.