Sultanbeyli’de çarpışan iki araç alev topuna döndü

Sultanbeyli Kurnaköy Ömerli Yolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri alev alırken, elektrik direği ise yola devrildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

