06 Nisan 2024, Cumartesi
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Sultanbeyli’de bir kişi kendini eve kilitledi, devreye özel harekat polisleri girdi
Sultanbeyli’de psikolojik sorunları olan bir kişi elinde bıçakla kendini eve kilitledi. Şahıs, özel harekat polislerinin müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.