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Sultanbeyli'de akılalmaz kaza kamerada!

DHA
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Giriş: 11.07.2023 14:17
Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne İstikametinde hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. O anlar kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Üst geçitte yayaların olduğu sırada gerçekleşen kaza korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle trafik de felç oldu.
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