Sultanbeyli’de akılalmaz kaza kamerada!

Sultanbeyli TEM Otoyolu Edirne İstikametinde hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. O anlar kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir araçtakiler tarafından görüntülendi. Üst geçitte yayaların olduğu sırada gerçekleşen kaza korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle trafik de felç oldu.