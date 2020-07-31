Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller

Her gün binlerce turistin uğrak yeri Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii... Bilinen tarihi, romalılara kadar uzanıyor... Hemen yanıbaşında hipodrom yani günümüzdeki adıyla at meydanı da bu bölgenin en önemli alanlarından biri... Zamanla kalıntıları gün yüzüne çıksa da altında bilinmeyen bambaşka bir dünya var.. A Haber ekibi Sultanahmet Meydanı'ndan Ayasofya'ya uzanan tünelleri görüntüledi.