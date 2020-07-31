31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller

Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2020 21:05
Güncelleme:31.07.2020 21:11
Her gün binlerce turistin uğrak yeri Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii... Bilinen tarihi, romalılara kadar uzanıyor... Hemen yanıbaşında hipodrom yani günümüzdeki adıyla at meydanı da bu bölgenin en önemli alanlarından biri... Zamanla kalıntıları gün yüzüne çıksa da altında bilinmeyen bambaşka bir dünya var.. A Haber ekibi Sultanahmet Meydanı'ndan Ayasofya'ya uzanan tünelleri görüntüledi.
Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller
Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller
Reddedilen cani dehşet saçtı!
Reddedilen cani dehşet saçtı!
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
Kurban derisi kavgasında 5 kişi hastanelik oldu
Kurban derisi kavgasında 5 kişi hastanelik oldu
Bıçakla arıyı uzaklaştırma isterken hastanelik oldu
Bıçakla arıyı uzaklaştırma isterken hastanelik oldu
Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı...
Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı...
İstanbul’da bayram keyfi!
İstanbul’da bayram keyfi!
Turizme bayram dopingi!
Turizme bayram dopingi!
236 aranma 101 yıl hapis! Suç makinası...
236 aranma 101 yıl hapis! Suç makinası...
Kurban pazarında ortalık karıştı!
Kurban pazarında ortalık karıştı!
İstanbul'un yaşayan hafızası!
İstanbul'un yaşayan hafızası!
Zamanı tamir etmenin hikayesi!
Zamanı tamir etmenin hikayesi!
Daha Fazla Video Göster