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Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar! Havadan böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 07.07.2021 11:14
Güncelleme:07.07.2021 11:14
İstanbul'un en güzide camilerinden olan Sulahmet Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri 400 yıllık Sultanahmet Cami'nin sökülen dev kubbe alemi yerleştirildi. İşçilerin 43 metre yükseklikteki ana kubbe üzerinde çalışması havadan görüntülendi.
Sultanahmet Camii'nde hareketli anlar!
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