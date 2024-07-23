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Süleymaniye'de bin kişilik aşure ikramı! Kadem vakfı gençleri bereketin ve kardeşliğin simgesi aşure ile buluşturuyor

Süleymaniye'de bin kişilik aşure ikramı! Kadem vakfı gençleri bereketin ve kardeşliğin simgesi aşure ile buluşturuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 18:30
Güncelleme:23.07.2024 18:30
Kadem vakfı gençleri, bereketin, birliğin ve kardeşliğin simgesi olan aşure ile buluşturuyor. A Haber muhabiri Barış Türel ayrıntıları aktardı...
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Süleymaniye’de bin kişilik aşure ikramı!
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