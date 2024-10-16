Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!

Kahramanmaraş’ta baraj altında kalan eski yerleşim yeri ve kalıntıları baraj sularının azalmasıyla ortaya çıktı. Köylüler yıllar sonra gün yüzüne çıkan mezarlıkta yakınları için dua etti.

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