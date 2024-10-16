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Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!

Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 16:05
Güncelleme:16.10.2024 16:05
Kahramanmaraş’ta baraj altında kalan eski yerleşim yeri ve kalıntıları baraj sularının azalmasıyla ortaya çıktı. Köylüler yıllar sonra gün yüzüne çıkan mezarlıkta yakınları için dua etti.
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Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!
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