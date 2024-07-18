Sulama tankerine çarptı, “3 tane bira içtim bir şey çıkar mı?” diye sordu

Bursa’da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, sulama tankerine çarpıp bariyerlere girdi. Olay yerine gelen polis ekibiyle pazarlık yapmaya kalkan sürücü, “3 bira içtim bir şey çıkar mı ?” dedi. Sürücü 174 promil alkollü çıktı.