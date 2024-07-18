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Sulama tankerine çarptı, “3 tane bira içtim bir şey çıkar mı?” diye sordu

Sulama tankerine çarptı, “3 tane bira içtim bir şey çıkar mı?” diye sordu

İHA
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Giriş: 18.07.2024 12:43
Bursa’da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, sulama tankerine çarpıp bariyerlere girdi. Olay yerine gelen polis ekibiyle pazarlık yapmaya kalkan sürücü, “3 bira içtim bir şey çıkar mı ?” dedi. Sürücü 174 promil alkollü çıktı.
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