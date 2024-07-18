18 Temmuz 2024, Perşembe
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Sulama tankerine çarptı, “3 tane bira içtim bir şey çıkar mı?” diye sordu
Bursa’da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, sulama tankerine çarpıp bariyerlere girdi. Olay yerine gelen polis ekibiyle pazarlık yapmaya kalkan sürücü, “3 bira içtim bir şey çıkar mı ?” dedi. Sürücü 174 promil alkollü çıktı.