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Sulama kanalları ‘Can simidiyle' daha güvenli

Sulama kanalları ‘Can simidiyle' daha güvenli

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 11:10
Adana'da faaliyet gösteren bir dernek, sulama kanallarında çocuklar boğulmasın diye kanallara 'Can simidi' bıraktı. Artık kanalda can simidiyle yüzen çocuklar, 'Bizlerin düşünülmesi çok güzel. Arkadaşlarımız hep boğuluyordu, uygulama iyi oldu" dedi.
Sulama kanalları ‘Can simidiyle’ daha güvenli
Sulama kanalları ‘Can simidiyle' daha güvenli
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