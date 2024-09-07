Sulama kanalları ‘Can simidiyle’ daha güvenli

Adana'da faaliyet gösteren bir dernek, sulama kanallarında çocuklar boğulmasın diye kanallara 'Can simidi' bıraktı. Artık kanalda can simidiyle yüzen çocuklar, 'Bizlerin düşünülmesi çok güzel. Arkadaşlarımız hep boğuluyordu, uygulama iyi oldu" dedi.