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Sulama kanalından çıkan şoke etti! Vatandaşlar hemen 112’ye bildirdi

İHA
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Giriş: 05.07.2023 16:47
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşerek mahsur kalan yabani domuz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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