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Sulama kanalında boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler

Sulama kanalında boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 17:46
Adana'da sulama kanalına giren genç, boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeninin çıkartılmasını vatandaşlar film gibi izledi.
Boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler
Boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler
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