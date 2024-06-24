24 Haziran 2024, Pazartesi
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Sulama kanalında akılalmaz olay! Vatandaşlar bir erkek buldu
Şanlıurfa’nın Mahallesi mevkiisinden geçen olay sulama kanalında yaşandı. Kanalda erkek cesedini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve dalgıç polis ekipleri, cesedi kanaldan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.