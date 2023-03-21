Sudanlı Yardım Gönüllüleri A Haber’e konuştu

Asrın felaketinin ardından dünyanın birçok noktasından Türkiye’ye yardım yağdı. O ülkelerden biri de Sudan’dı. Sudan'dan Türkiye’ye yardım için gelen gönüllüler, bölgede şahit oldukları durumu A Haber'e anlattı. "Türk halkının cömertliği karşısında mahcup olduklarını" söyledi.