25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Suçüstü yakalandılar! 29 farklı ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştirip 2 bin 500 kişiye 800 bin TL'lik vurgun yaptılar
İstanbul’da 3 şüpheli tam 29 farklı ATM’ye kart kopyalama cihazı ve kamera yerleştirip 2 bin 500 kişinin kart bilgilerini çaldı. O dolandırıcılar İstanbul Maltepe’de suçüstü yakalandı.