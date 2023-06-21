21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı İstanbul’da yakalandı

Suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı İstanbul’da yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 16:47
İstanbul‘da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda birçok polisiye soruşturmada adı geçen Delibaş, 23 yıl önce Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo’nun Beyoğlu‘nda öldürülmesine ilişkin uzun süredir aranıyordu.
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş yakalandı
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş yakalandı
2 milyar insanın suya erişimi risk altında
2 milyar insanın suya erişimi risk altında
Ankara yine sağanağa teslim
Ankara yine sağanağa teslim
Türkeş’in otomobiline gözü gibi bakıyor
Türkeş'in otomobiline gözü gibi bakıyor
Videosu tepki çekmişti! Kara listeye eklendi
Videosu tepki çekmişti! Kara listeye eklendi
Arda Güler ‘Golden Boy’a aday
Arda Güler ‘Golden Boy’a aday
Diyarbakır’da korkunç cinayetler kamerada: 2 ölü
Diyarbakır'da korkunç cinayetler kamerada: 2 ölü
İstanbul’da 2 milyonluk vurgun
İstanbul'da 2 milyonluk vurgun
Galatasaray’ın muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu!
Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu!
Rezidansta dehşette yeni gelişme!
Rezidansta dehşette yeni gelişme!
Sera Gölü’nde Çökeltim Havuzu Projesi
Sera Gölü'nde "Çökeltim Havuzu Projesi"
Daha Fazla Video Göster