Su zehirlenmesinin belirtileri neler?

Bilecik Belediyesi kamyonlarla doğaya evsel ve inşaat atıkları döküyor. Yerleşim yerine yakın alana dökülen atıklar hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyor. Belediye ise tüm uyarılara kulak tıkayıp doğayı katletmeye devam ediyor.