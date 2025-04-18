18 Nisan 2025, Cuma
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Su samurları, balıkçıl kuşu ve karacalar kamerada
Karabük’te doğayla iç içe anlar cep telefonlarına yansıdı. Araç Çayı’nda balıkçıl kuşuyla yan yana avlanan bir su samuru ve Boduroğlu Yaylası’nda doğa yürüyüşü sırasında karşılaşılan karacalar, doğaseverleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Çocukların su samuruyla karşılaşma anı ise unutulmaz kareler arasında yerini aldı.