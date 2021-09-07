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Su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı

İHA
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Giriş: 07.09.2021 15:59
Niğde’de su kuyusuna düşen yavru köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kiledere Beldesinde İsa Evlendi’ye ait tarlada bulunan kuyuya yavru bir köpek düştü. Evlendi, kendi imkanlarıyla köpeği kuyudan çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı.
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