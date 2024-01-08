Su kanalı açarken “taş kalp” buldu! Görenler gözlerine inanamadı

Bayburt'ta yaşayan Mustafa Yazıcıoğlu, evinin bulunduğu araziye su kanalı açarken değişik bir taş buldu. Kalbe benzeyen taşa mıknatısın da yapıştığı görüldü. Taşı görenler ise hayrete düştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN