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Su kanalı açarken “taş kalp” buldu! Görenler gözlerine inanamadı

İHA
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Giriş: 08.01.2024 15:47
Bayburt'ta yaşayan Mustafa Yazıcıoğlu, evinin bulunduğu araziye su kanalı açarken değişik bir taş buldu. Kalbe benzeyen taşa mıknatısın da yapıştığı görüldü. Taşı görenler ise hayrete düştü.
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Su kanalı açarken “taş kalp” buldu
Su kanalı açarken “taş kalp” buldu
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