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Su arayan çiftçi gaz buldu! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 14:40
Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı sondajda yanıcı gaz çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.
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Su arayan çiftçi gaz buldu!
Su arayan çiftçi gaz buldu!
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