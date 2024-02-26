Su arayan çiftçi gaz buldu! A Haber görüntüledi

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı sondajda yanıcı gaz çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan aktardı.

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