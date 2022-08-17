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Su altından çıkarılan takma diş, silah ve cep telefonları sergiye çıkıyor

DHA
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Giriş: 17.08.2022 09:38
Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyeleri, dalış yapılan noktalardan birçok ilginç nesne çıkartıyor. Sergi için toplanan cisimler arasında takma diş, silah, dron, cep telefonu gibi eşyalar da bulunuyor.
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