17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Su altından çıkarılan takma diş, silah ve cep telefonları sergiye çıkıyor
Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyeleri, dalış yapılan noktalardan birçok ilginç nesne çıkartıyor. Sergi için toplanan cisimler arasında takma diş, silah, dron, cep telefonu gibi eşyalar da bulunuyor.