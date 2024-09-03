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Su almak için sıra beklerken yorgun mermi isabet etti! Küçük çocuğun vurulduğu anlar kamerada

Su almak için sıra beklerken yorgun mermi isabet etti! Küçük çocuğun vurulduğu anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 18:29
Bayrampaşa’da su almak için büfede sıra bekleyen bir çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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Su almak için sıra beklerken yorgun mermi isabet etti!
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