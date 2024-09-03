Su almak için sıra beklerken yorgun mermi isabet etti! Küçük çocuğun vurulduğu anlar kamerada

Bayrampaşa’da su almak için büfede sıra bekleyen bir çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN