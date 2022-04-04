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Stokçuların 'soğan' oyunu! Binlerce çuval bulundu

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Giriş: 04.04.2022 18:35
Meyve ve sebze satıcıları, özellikle son dönemlerde 'satış fiyatlarının artması' amacıyla mallarını israf etmeye başladı. İki gün önce Çorum'un Alaca ilçesinde karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan bulunurken, benzer bir olay da Ankara'da da yaşandı. Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne, bir iş yeri tarafından çuvallar içerisinde yüzlerce soğan bırakıldı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
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