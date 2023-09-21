Starlink’ten BTK’ya resmi başvuru

SpaceX'in uydudan yüksek hızda internet erişimi sağlayan hizmeti Starlink, Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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