21 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Starlink'ten BTK'ya resmi başvuru

Starlink'ten BTK'ya resmi başvuru

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2023 14:01
SpaceX'in uydudan yüksek hızda internet erişimi sağlayan hizmeti Starlink, Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Şehit askere Hatay’da veda
Şehit askere Hatay'da veda
Starlink’ten BTK’ya resmi başvuru
Starlink'ten BTK'ya resmi başvuru
Adana’da orman yangını
Adana'da orman yangını
Afrika ve Arabistan’dan çöl tozu geliyor
Afrika ve Arabistan'dan çöl tozu geliyor
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Öz vatanlarına kavuştular
Öz vatanlarına kavuştular
Kolonu patlayan bina boşaltıldı
Kolonu patlayan bina boşaltıldı
İzmir Çeşme’de çöp sorunu
İzmir Çeşme'de çöp sorunu
Velilere kritik uyarı! Tehlike saçıyor
Velilere kritik uyarı! Tehlike saçıyor
Gençler ütü yapmıyor mu?
Gençler ütü yapmıyor mu?
Şeker pancarı alımı başladı
Şeker pancarı alımı başladı
Alzheimer’ın tedavisi mümkün mü?
Alzheimer'ın tedavisi mümkün mü?
Daha Fazla Video Göster