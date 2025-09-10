10 Eylül 2025, Çarşamba

Sportif havacılığın kalbi İnönü'de gökyüzü hayali gerçek oluyor

Sportif havacılığın kalbi İnönü'de gökyüzü hayali gerçek oluyor

Giriş: 10.09.2025 15:12
Sportif havacılığın kalbi, Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde atıyor. Bu merkezde birçok hava aracıyla eşsiz bir uçuş deneyimi yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından İnönü'ye uçuş eğitimine gelenler ise özgürlüğe kanat çırpıyor. Bu özel merkez A Haber'e de kapılarını araladı. Ekibimiz mavinin derinliklerine unutulmaz bir yolculuk yaptı.
