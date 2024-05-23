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Spora ve diyete rağmen neden kilo verilmiyor? Damarlardaki yağ fil hastalığına yol açıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 23.05.2024 08:45
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla hemen hemen herkesin bir kilo takıntısı olmaya başladı. Her şeye rağmen yine de kilo veremeyenler için uzmanlardan uyarı geldi. Kilo verememeniz ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.
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