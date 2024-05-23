Spora ve diyete rağmen neden kilo verilmiyor? Damarlardaki yağ fil hastalığına yol açıyor

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla hemen hemen herkesin bir kilo takıntısı olmaya başladı. Her şeye rağmen yine de kilo veremeyenler için uzmanlardan uyarı geldi. Kilo verememeniz ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.

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