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Sözleşmelilere kadro ve EYT Meclis'e geliyor

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 08:49
Meclis, 2023'e hızlı başlıyor. Bir haftalık tatilin ardına milyonların beklediği önemli konular genel kurul gündemine gelecek. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.
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