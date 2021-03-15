Sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru ne zaman? Nasıl yapılır? Ne zaman sona erecek?

Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği zaman geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular, bugün itibariyle başladı. Başvurular 26 Mart'a kadar sürecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Adaylar, 26 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda yapılıyor. Adaylar, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden ön başvuru formu doldurarak başvuruda bulunabiliyor.

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Adaylarda, 2019 veya 2020 yılındaki kamu personel seçme sınavından 50 ve üzerinde puan almaları şartı aranıyor. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 8 Temmuz'da açıklanacak.