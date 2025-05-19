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Sözde eğlence gözde eşkıyalık! Magandalar ambulansa yol vermedi

Sözde eğlence gözde eşkıyalık! Magandalar ambulansa yol vermedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 10:57
Düğün magandaları, bitmek bitmiyor. Bu kez Ankara'da sahneye çıktılar. Yol kapatıp sözde eğlendiler ama o kapattıkları yolda, bir ambulans vardı. Sağlık çalışanları magandaları defalarca uyardı, "İnsan hayatıyla oynuyorsunuz" dediler. Ancak sonuç alamadılar. O eşkıyalar cezasız kalmadı elbette. Verilen cezanın daha da artırılması şu an meclis gündeminde.
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Sözde eğlence gözde eşkıyalık! Magandalar ambulansa yol vermedi
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