19 Mayıs 2025, Pazartesi
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Sözde eğlence gözde eşkıyalık! Magandalar ambulansa yol vermedi
Düğün magandaları, bitmek bitmiyor. Bu kez Ankara'da sahneye çıktılar. Yol kapatıp sözde eğlendiler ama o kapattıkları yolda, bir ambulans vardı. Sağlık çalışanları magandaları defalarca uyardı, "İnsan hayatıyla oynuyorsunuz" dediler. Ancak sonuç alamadılar. O eşkıyalar cezasız kalmadı elbette. Verilen cezanın daha da artırılması şu an meclis gündeminde.