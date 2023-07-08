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Sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden katliam: 50 yıllık çam ağaçlarını kestiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2023 16:17
Sözde çevreci CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova’da ağaç katliamına imza attı. Erzene Mahallesinde 50 yıllık çam ağaçları büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerce kesildi.
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