17 Aralık 2021, Cuma
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Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Sivas'ta soyunun en az 40 yıl öncesine dayandığı, doğuştan dilinde taşıdığı "mühür" şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği "Cesur"un henüz dünyaya gelmemiş yavruları için yaklaşık 200 kişi sıraya girdi.