Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!

Sivas'ta soyunun en az 40 yıl öncesine dayandığı, doğuştan dilinde taşıdığı "mühür" şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği "Cesur"un henüz dünyaya gelmemiş yavruları için yaklaşık 200 kişi sıraya girdi.