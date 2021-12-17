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Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!

İHA
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Giriş: 17.12.2021 14:21
Sivas'ta soyunun en az 40 yıl öncesine dayandığı, doğuştan dilinde taşıdığı "mühür" şeklindeki leke ve kan tahlilleriyle tescillenen 2 yaşındaki Kangal köpeği "Cesur"un henüz dünyaya gelmemiş yavruları için yaklaşık 200 kişi sıraya girdi.
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Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
Soyu 40 yıl öncesine dayanıyor!
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