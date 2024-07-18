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Şov yaparken canından oldu! Cambazın acı sonu kamerada

Şov yaparken canından oldu! Cambazın acı sonu kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 09:13
Sahneye çıkan cambaz bisikletiyle ip üzerinde şov yapıyordu. Yaptığı gösteri cambazın sonu oldu. Gösteriyi izleyen seyirciler dehşet anlarına tanıklık etti.
Şov yaparken canından oldu ŞOV YAPARKEN CANINDAN OLDU

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