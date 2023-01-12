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Sosyal medyayı sallayan VİDEO! Ustanın sakar çırakla imtihanı... Damadı çıktı bakın neyle suçladı

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 09:20
Damadıyla beraber atölye işleten bir tamir ustası, saniye farkıyla iki kez ölümden döndü. Sakar damadın bir türlü düzgün yerleştirmeyi başaramadığı demir çubuk, yaşlı adamın önce kafasına, sonra da ayağına düştü. O anlar sosyal medyada viral olurken, kayınpederden damada ilginç bir suçlama geldi.
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı... SAKAR ÇIRAKLA İMTİHAN! DAMADI ÇIKTI...

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Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
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