Sosyal medyayı sallayan VİDEO! Ustanın sakar çırakla imtihanı... Damadı çıktı bakın neyle suçladı

Damadıyla beraber atölye işleten bir tamir ustası, saniye farkıyla iki kez ölümden döndü. Sakar damadın bir türlü düzgün yerleştirmeyi başaramadığı demir çubuk, yaşlı adamın önce kafasına, sonra da ayağına düştü. O anlar sosyal medyada viral olurken, kayınpederden damada ilginç bir suçlama geldi.

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