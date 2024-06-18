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Sosyal medyayı sallayan görüntü! Görenler gözlerine inanamadı

İHA
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Giriş: 18.06.2024 11:59
Antalya'da bir otomobilin bagajına konulan kurbanlık keçi görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Kafa kısmı dışarıda olan keçinin görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.
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