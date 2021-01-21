Sosyal medyayı ayağı kaldıran işkence görüntüleri! Eşeği ölüme terk ettiler

Samsun Atakum ilçesi Karakavuk köyünde yaşayan Eylül Kurt karda oynarken evinin yakınlarında oynarken ağzı tel ile sıkıca bağlanmış bir eşek gördü. Bu durumu babası Tunay Kurt'a haber verdi. Baba Kurtay, eşeğin ağzındaki teli çıkararak zavallı hayvanı açlıktan ölmekten son anda kurtardı. Eşeğin aç bırakılarak ölüme terk edildiği öğrenilirken sosyal medyada hızla yayılan vicdanları sızlatan görüntülere vatandaşlar tepki gösterildi.