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Sosyal medyaya çok konuşulan bina yarın yıkılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2023 12:13
Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.
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